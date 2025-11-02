Em Madagascar, o presidente Andry Rajoelina foi deposto e fugiu do país. No Nepal, o primeiro-ministro K. P. Sharma Oli foi forçado a renunciar. Protestos pelo Marrocos juntaram centenas de milhares contra o premiê Aziz Akhannouch. Na América Latina, peruanos se mobilizaram e levaram à destituição da presidente Dina Boluarte.\nO ponto em comum entre todos esses movimentos é a mobilização da geração Z. O grupo, formado por pessoas que têm entre 14 e 28 anos, tomou as ruas de diversos países nas últimas semanas com uma nova lógica de engajamento político --veloz, descentralizada e mediada pelas redes sociais.\nAlém dos países já citados, Filipinas, Indonésia, e Quênia também viram recentemente jovens levarem para as ruas a lógica dos ambientes digitais, em que adesão e participação são rápidas, horizontalizadas e, acima de tudo, construídas em rede.