Cinco novos suspeitos de participação no roubo das joias do Museu do Louvre foram presos na noite de quarta (29), em Paris e na periferia da capital francesa. O anúncio das prisões foi feito na manhã desta quinta (30) pela procuradora encarregada do caso, Laure Beccuau, em entrevista à rádio RTL.\nApesar das prisões, as joias ainda não foram recuperadas, segundo ela.\nAo todo, já são sete presos, o que indica uma operação com outros envolvidos além dos quatro criminosos vistos no roubo cometido no dia 19.\nNo sábado (25), já haviam sido detidos dois homens, que, segundo a polícia, foram os que entraram na Galeria de Apolo por uma janela e levaram as joias da coroa francesa.\nEntre os cinco presos desta quarta, um foi identificado graças a traços de DNA deixados na cena do crime, afirmou Beccuau. Isso significa que ele era um dos quatro participantes do roubo do dia 19.