Um italiano se tornou alvo das autoridades por suspeita de fraude em benefícios após se passar pela própria mãe, morta em 2022, para continuar recebendo a pensão de sua genitora. As informações são do jornal Corriere Della Sera.\nO homem de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, se passou pela própria mãe, Graziella Dall'Oglio. O caso ocorreu na cidade de Borgo Virgilio, na província de Mântua, na Itália, em 11 de novembro de 2025, mas foi noticiado agora.\nGraziella morreu em 2022. O homem manteve o falecimento em segredo para continuar recebendo mensalmente a pensão dela. O valor do benefício não foi divulgado.\nHomem tentou se passar pela mãe, quando idosa foi convocada para renovar o documento de identidade. Ele usou vestido, maquiagem, peruca e brincos e até feminizou a própria voz, mas, mesmo assim, levantou suspeitas dos funcionários do cartório, que acionaram a polícia.