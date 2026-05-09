A cantora Anitta foi anunciada na noite desta sexta-feira (08), pela Fifa, como uma das atrações musicais de uma das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026.\nO evento com a brasileira ocorrerá nos Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Los Angeles Stadium. A Fifa também confirmou que haverá cerimônias inaugurais no México e no Canadá, países que sediam o Mundial ao lado dos norte-americanos.\nNomes como Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla estão confirmados na festa de Los Angeles. As apresentações acontecerão antes da partida entre EUA e Paraguai, marcada para as 22h — Anitta é a única brasileira no evento.\nShakira anuncia música oficial da Copa de 2026 gravada no Maracanã\nHenrique e Juliano chamam atenção na web ao saírem de show em Goiânia pilotando motos\nNavio de escolta dos EUA é atingido por mísseis no Hormuz, diz agência