O FBI anunciou nesta quarta-feira (1º) que vai cortar relações com a ADL (Liga Anti-Difamação, na sigla em inglês), uma das mais antigas entidades judaicas dos Estados Unidos, depois que um relatório da organização veio à tona na qual classifica de extremista a Turning Point USA, fundada pelo influenciador trumpista Charlie Kirk.\nAté aqui, a polícia federal americana utilizava dados coletados pela ADL para monitorar antissemitismo nos EUA e trabalhava com a organização para treinar agentes no combate a crimes de ódio. "Essa era acabou", escreveu no X o diretor da corporação, Kash Patel. "O FBI não vai ter parcerias com organizações políticas que se disfarçam de fiscalizadoras."\nPatel justificou a medida dizendo que a cooperação havia sido firmada pelo ex-diretor James Comey, desafeto do presidente Donald Trump e indiciado pelo Departamento de Justiça por sua atuação contra o republicano após pressão da Casa Branca.