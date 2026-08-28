O primeiro caso a vencer uma batalha judicial nos Estados Unidos contra a decisão do secretário de Estado, Marco Rubio, que impediu a concessão de green cards (vistos de residência permanente) para 75 países, tem como requerente uma família do Brasil.\nO empresário Newton de Moura Gomes, 60, junto de sua esposa, Marcia, 58, e de duas das suas três filhas, ganhou no final de julho a ação que movia contra Rubio após ter o seu processo do programa EB5, que dá green card a investidores, aprovado, mas paralisado devido à medida do Departamento de Estado.\nNewton é engenheiro de telecomunicações e ex-funcionário da Petrobras. Há mais de 30 anos, no início dos anos 1990, decidiu se mudar com a esposa para o município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, para empreender. Ali abriram uma empresa de telecomunicação e prosperaram.