Em sua quinta tentativa de concorrer à Presidência da Bolívia, Jorge "Tuto" Quiroga está confiante para a disputa do segundo turno, em 19 de outubro, contra Rodrigo Paz, considerado uma surpresa no pleito. Os dois candidatos marcaram o fim do ciclo do MAS (Movimento ao Socialismo), de Evo Morales e Luis Arce, em votação no último domingo (17), a data do primeiro turno.\nQuiroga foi presidente da Bolívia por um curto espaço de tempo, de 2001 a 2002. Ele chegou ao cargo após firmar aliança com o então ditador, Hugo Banzer, de quem foi vice.\nDesde que saiu do posto, vem tentando voltar a ele com uma plataforma de reformas liberais. Sua outra área de atuação preferida é junto aos opositores venezuelanos. Quiroga faz críticas intensas a Nicolás Maduro, assim como apoia gerações distintas de opositores que tentam destroná-lo, de Juan Guaidó a María Corina Machado e Edmundo González.