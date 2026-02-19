A imprensa britânica noticiou que o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, irmão mais novo do rei Charles 3º, foi preso nesta quinta-feira (19) sob suspeita de má conduta em cargo público devido aos seus vínculos com Jeffrey Epstein.\nA informação foi divulgada pela emissora BBC e pelo jornal The Guardian. O Palácio de Buckingham ainda não se pronunciou.\nZuckerberg é ouvido em julgamento sobre dependência em redes sociais\nAvalanche deixa nove esquiadores desaparecidos na Califórnia\nCongresso do Peru derruba presidente e declara cargo vago às vésperas das eleições\nAndrew foi destituído de todos os títulos reais no ano passado, devido aos laços com Epstein, em um escândalo que lançou uma sombra sobre a família real britânica.