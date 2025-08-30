O ex-presidente do Parlamento Ucraniano Andriy Parubiy, 54, foi assassinado neste sábado (30) em Lviv, na Ucrânia.\nParubiy foi morto a tiros por volta das 12h no horário local (6h no horário de Brasília). As circunstâncias do assassinato não foram divulgadas até o momento.\nSuspeito estaria vestido de carteiro e usando uma bicicleta elétrica, segundo informações preliminares. Ele não foi identificado e uma operação de busca é realizada com forças policiais locais e nacionais.\nPolítico liderou o Parlamento ucraniano entre 2016 e 2019. Ele era historiador e morava em Lviv, cidade próxima à fronteira com a Polônia.\nFamília prepara enterro de idosa e recebe corpo de funerária em caixão repleto de lixo: 'Falta de respeito', diz genro\nMorte de prefeito completa sete anos sem nenhum suspeito preso: 'Precisamos saber o que realmente aconteceu', diz irmão