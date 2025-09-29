O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado à morte por corrupção passiva em mais um passo da campanha do líder Xi Jinping contra o crime no país.\nRenjian, que também era membro do Comitê do Partido Comunista da China, teve a pena suspensa por dois anos por ter confessado os crimes, cooperado na recuperação dos valores e demonstrado arrependimento, segundo a mídia estatal Xinhua.\nO político foi também sentenciado à privação vitalícia de todos os seus direitos políticos, e seus bens pessoais foram confiscados.\nO ex-ministro teria usado os cargos que exerceu entre 2007 e 2024 para beneficiar terceiros em contratos de projetos, investimentos e aprovações de empresas. Em troca, teria aceitado a quantia de mais de 268 milhões de yuans (cerca de R$ 201 milhões).