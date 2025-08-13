Líderes europeus se reúnem virtualmente nesta quarta-feira (13) com Volodimir Zelenski e Donaldo Trump visando evitar que o americano abandone a Ucrânia na discussão sobre o fim da guerra no país que terá com Vladimir Putin daqui a dois dias no Alasca.\nO presidente americano, por sua vez, queixou-se dos críticos da cúpula com o russo. "Se eu libertasse Moscou e Leningrado [na Segunda Guerra Mundial, supõe-se], como parte do acordo com a Rússia, a Fake News [como ele chama a mídia em geral] diria que eu fiz um mau acordo", escreveu na rede Truth Social. E elogiou os europeus: "Eles são ótimas pessoas que querem ver o acordo feito."\nZelenski viajou a Berlim, onde juntou-se ao anfitrião da cúpula virtual, o premiê Friedrich Merz.\nParticipam online pelo lado continental também a presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, os presidentes Emmanuel Macron (França) e Alexander Stubb (Finlândia), e os premiês Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Itália) e Donald Tusk (Polônia). Também esteve no encontro o secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte, próximo de Trump.