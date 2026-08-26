Após dois meses de aparente trégua em operações na América do Sul, os Estados Unidos retomaram os ataques a lanchas que supostamente carregam drogas nas águas da região, matando duas pessoas em uma embarcação no oceano Pacífico.\nO modus operandi não mudou: na segunda-feira (24), o Comando Sul dos EUA divulgou, sem mostrar qualquer evidência, que havia feito "um ataque cinético letal contra uma embarcação que operava discretamente em rotas de narcotráfico estabelecidas no Pacífico Oriental".\n"A operação resultou na morte de dois narcoterroristas", escreveu a unidade em sua conta no X, em uma mensagem acompanhada de um vídeo da suposta operação, semelhante aos outros mais de 60 ataques que já mataram ao menos 220 pessoas até agora: uma lancha em movimento sendo atingida por um projétil e explodindo em chamas.