Os Estados Unidos voltam a atacar o Irã pela nona noite seguida, no Oriente Médio. A Central de Comando norte-americana anunciou que está novamente atacando Teerã. O comunicado foi publicado nas redes sociais na noite deste domingo (19).\nO ataque, segundo os EUA, é uma nova retaliação aos bombardeios iranianos no Estreito de Hormuz. Ainda não há informação sobre vítimas ou danos à infraestrutura do Irã.\nExplosões foram ouvidas em ao menos cinco cidades iranianas, de acordo com a Al Jazeera. Os alvos são locais importantes, como dois portos estratégicos na região.\nTerremoto deixa cinco mortos e 21 feridos nos Andes peruanos\nVenezuela é atingida por mais de 800 tremores nos dez dias após terremotos gêmeos\nEUA e Irã entram em novas negociações para assegurar acordo de paz e retomar transporte em Hormuz