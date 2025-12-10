Cerca de 400 crianças imigrantes permaneceram sob custódia do governo dos Estados Unidos por um período superior ao limite determinado pela Justiça, de até 20 dias, de agosto e setembro deste ano. A informação consta em documentos do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês), obtidos pela agência de notícias americana Associated Press (AP).\nEm alguns casos, as crianças ficaram detidas por mais de cinco meses. As informações constam em relatórios apresentados na segunda-feira (8) por advogados envolvidos em uma ação civil iniciada em 1985, que resultou no acordo conhecido como Flores Settlement. Firmado em 1997, ele estabelece padrões para o tratamento de menores migrantes e fixa o limite de 20 dias em detenção.\nNos documentos enviados ao tribunal, o ICE atribuiu as detenções prolongadas a três fatores principais: atrasos de transporte, necessidades médicas e trâmites legais. A agência reconheceu ainda que o problema era generalizado, sem se concentrar em um único centro de detenção ou região do país.