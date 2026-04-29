Os EUA vão colocar a foto e a assinatura de Donald Trump em uma edição limitada de passaportes para marcar os 250 anos da Declaração de Independência.\nDepartamento de Estado confirmou que o documento especial deve começar a circular em breve. A medida foi anunciada ontem e está ligada às comemorações do aniversário de 250 anos, celebrado em julho.\nPorta-voz do órgão disse que a tiragem será restrita. "Enquanto os Estados Unidos celebram seus 250 anos em julho, o Departamento de Estado se prepara para emitir uma quantidade limitada de passaportes americanos especialmente concebidos para comemorar esta ocasião histórica", afirmou Tommy Pigott.\nImagem divulgada em reportagem da Fox News mostra Trump sobreposto ao texto da Declaração de Independência. A ilustração também traz a assinatura do presidente abaixo do retrato, segundo a publicação compartilhada por um porta-voz do Departamento de Estado.