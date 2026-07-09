A Casa Branca se prepara para um confronto de vários dias ou até semanas com o Irã no Estreito de Hormuz. A informação foi publicada pelo Jerusalem Post com base em relato da Axios.\nAutoridades americanas avaliam que a escalada pode durar de um dia a um mês. Prazo depende de o Irã manter ou não ataques a navios comerciais na região.\nIntegrantes do governo dizem que a resposta militar dos Estados Unidos (EUA) já entrou em nova fase. Uma autoridade resumiu a postura assim: "Vamos atingi-los um pouco para que entendam que não estamos de brincadeira".\nO Comando Central dos EUA confirmou que concluiu na manhã de quinta-feira a rodada mais recente de ataques de retaliação contra alvos iranianos. A avaliação interna é que a Casa Branca ainda tem espaço para ampliar a pressão.\nEssa leitura passa pelo tráfego de petróleo no estreito. Autoridades disseram que centenas de petroleiros cruzaram o Golfo nas últimas semanas, o que reduziu o temor de um salto imediato nos preços do petróleo.