Na última terça-feira (15), o Departamento de Estado americano notificou o Congresso dos Estados Unidos sobre planos do governo de Donald Trump de enviar US$ 52 milhões (quase R$ 268 milhões) em verbas militares a países da América Latina.\nCaso a iniciativa se concretize, os recursos sairão de Tunísia, Eslováquia, Macedônia do Norte e Iraque e serão realocados em Panamá, Peru, Equador e Colômbia. De acordo com um funcionário do Departamento de Estado que confirmou a notificação, o investimento se dará por meio de equipamentos, treinamento e assistência técnica para combater, em suas palavras, o narcoterrorismo e a influência militar de adversários na região.\nO redirecionamento da verba para defesa a países latino-americanos e o aceno à Venezuela ocorrem dias após o secretário de Estado, Marco Rubio, visitar Peru, Colômbia e Equador em uma viagem repleta de anúncios de cooperação militar com a região.