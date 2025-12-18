As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (17) que realizaram mais um ataque letal contra uma embarcação no Pacífico, matando quatro homens.\n"Informações de inteligência confirmaram que a embarcação estava navegando por uma rota conhecida de narcotráfico no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos EUA em uma publicação no X.\nDesde o início de setembro, o Exército americano, sob o comando do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, tem como alvo supostos barcos de tráfico de drogas no mar do Caribe e no Pacífico, destruindo, com este novo ataque, pelo menos 27 embarcações e matando ao menos 99 pessoas.\nOs ataques foram acompanhados por uma enorme mobilização militar dos EUA no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo e uma série de outros navios de guerra.