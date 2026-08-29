O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (28) que o país firmou um acordo petrolífero com a Venezuela. Na plataforma Truth Social, o republicano escreveu que o pacto garante o controle majoritário dos EUA sobre mais de 65 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo na Venezuela, sem nenhum custo para o contribuinte americano.\nEle disse que os termos foram acordados pelo secretário de Estado, Marco Rubio e pelo secretário de Defesa, Pete Hegset, "trabalhando em estreita colaboração com a respeitadíssima presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez".\nTrump disse que o acordo mais do que dobraria as reservas de petróleo dos Estados Unidos. Também pelas redes sociais, Rubio afirmou que o acordo demonstra que a política externa do governo Trump serve para garantir reservas estáveis, petróleo de baixo custo no hemisfério e reduz "os preços da gasolina aqui em casa".