Forças dos Estados Unidos atingiram duas plataformas de lançamento de foguetes na ilha de Larak, no Irã, neste domingo (30), segundo um representante do governo americano. Foi o primeiro ataque conhecido dos EUA contra o Irã desde o fim de julho.\n"Posso confirmar que, mais cedo neste domingo, forças dos EUA atingiram duas plataformas de lançamento iranianas na ilha de Larak. Integrantes da Guarda Revolucionária do Irã foram vistos se preparando para lançar foguetes e colocar minas marítimas no Estreito de Ormuz", disse um representante do governo dos EUA.\nMais tarde, o Irã afirmou ter respondido ao ataque com o lançamento de mísseis balísticos contra as bases norte-americanas King Hussein e Al Azraq, na Jordânia.\nA Guarda Revolucionária afirmou que o ataque deixou vários militares e civis mortos e feridos. O grupo disse ainda que Teerã vai "responder e punir" os responsáveis, segundo a imprensa estatal iraniana.