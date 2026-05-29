A legislação americana de combate ao terrorismo permite que os Estados Unidos investiguem, sancionem e eventualmente processem pessoas físicas ou jurídicas mesmo que estejam fora de seu território.\nTambém prevê sanções a instituições financeiras que se omitam diante de determinações americanas contra indivíduos ou empresas.\nHá mais de uma norma sobre o tema. No geral, elas ampliam os instrumentos jurídicos, financeiros e investigativos à disposição dos EUA para combater aquilo que consideram terrorismo.\nNesta quinta-feira (28), o governo Donald Trump decidiu que as facções PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho, ambas brasileiras, se enquadram nessa classificação.\nA medida, anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, deve entrar em vigor no dia 5 de junho. Pelo rito americano, o Executivo notifica o Legislativo e a decisão passa a valer automaticamente, a menos que o Congresso vote para derrubá-la.