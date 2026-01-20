Enquanto Donald Trump se digladia com líderes europeus devido à sua investida para tentar tomar a Groenlândia da Dinamarca, suas Forças Armadas enviarão caças, provavelmente modelos avançados F-35, para a base que mantêm no norte da ilha ártica.\nA movimentação ocorre ao mesmo tempo em que países europeus aliados de Washington na Otan enviaram soldados e equipamento militar para um exercício organizado na última hora, visando mostrar ao presidente americano que o continente tem capacidade de defender o território autônomo da Rússia.\nO envio dos caças dos EUA foi anunciado pelo Norad (Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, no acrônimo em inglês) nesta segunda-feira (19). A entidade reúne o país e o Canadá na defesa do flanco norte das Américas, basicamente rastreando eventuais ataques nucleares e intrusões de aeronaves rivais.