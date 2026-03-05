Os Estados Unidos e a Venezuela concordaram em restabelecer relações diplomáticas e consulares, informou o Departamento de Estado americano em comunicado nesta quinta-feira (5), acrescentando que o foco está em criar condições para uma transição pacífica a um governo democraticamente eleito.\nOs países não tinham relações formais desde 2019, quando o primeiro governo Donald Trump reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.\n"Este passo facilitará nossos esforços conjuntos para promover a estabilidade, apoiar a recuperação econômica e avançar na reconciliação política na Venezuela", afirmou o Departamento de Estado. "Nosso compromisso está focado em ajudar o povo venezuelano a avançar por meio de um processo gradual que crie as condições para uma transição pacífica para um governo democraticamente eleito."