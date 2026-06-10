O Irã e os EUA sinalizaram nesta manhã que estão prestes a desistir das negociações de paz devido aos últimos ataques.\nO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que deve reavaliar os esforços diplmáticos devido a acontecimentos da noite passada. "Precisamos reavaliar [as negociações de paz com Washington]. Qualquer processo diplomático requer um ambiente minimamente estável", falou Esmaeil Baghaei -que apontou para repetidas violações do cessar-fogo.\nOntem, os EUA realizaram um ataque em retaliação à derrubada de helicóptero americano no Estreito de Hormuz. "As forças americanas começaram a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã hoje às 17h [18h00 em Brasília], por ordem do comandante em chefe, em resposta à derrubada, ontem, de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos", disseram em comunicado.