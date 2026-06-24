O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que o Irã concordou em permitir inspeções nucleares permanentes, mas Teerã negou a existência de qualquer acordo nesse sentido, reacendendo divergências sobre os termos das negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio.\nO republicano ameaçou suspender as conversas. Em um post na rede Truth Social, Trump disse que o Irã concordou em permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada à ONU, "por um longo período no futuro (para sempre!)".\nIsso garantirá a ‘honestidade nuclear’. Se eles não tivessem concordado com isso, não haveria novas negociações", escreveu Trump.\nO presidente disse ainda que só aceitou retirar o bloqueio naval que a Marinha dos EUA mantinha no estreito de Hormuz porque negociadores iranianos teriam aceitado as vistorias nucleares.