Em um jantar de Estado marcado por pompa e gestos de aproximação, o presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (24) que a relação entre ele e o dirigente chinês, Xi Jinping, "nunca esteve melhor", apesar das diferenças entre os sistemas dos dois países.\n"Como líderes de duas nações, o presidente Xi [Jinping] e eu entendemos que representamos sistemas diferentes", afirmou. Segundo ele, porém, os vínculos entre americanos e chineses perduram. "Nunca tivemos uma relação tão boa."\nO republicano destacou a longa trajetória das relações bilaterais e afirmou que os laços entre as duas sociedades permanecem fortes. Ele lembrou que a primeira delegação chinesa chegou aos Estados Unidos, em Boston, há 158 anos.\nO jantar, que reúne diversos CEOs de big techs americanas, acontece em meio à visita de Estado de Xi a Washington, marcada por pompa e paparicações de Trump ao lado do chinês. O encontro parece ter priorizado gestos políticos, mas países evitam criar expectativa de grandes acordos.