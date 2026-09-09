A imprensa do Irã informou, nesta terça-feira (8), que um míssil americano atingiu um navio petroleiro iraniano em frente à costa da ilha de Kharg, sem registro de vítimas. O local abriga a principal instalação petrolífera do país persa.\n"Um pequeno petroleiro iraniano foi alvo de um ataque com mísseis por parte do Exército terrorista dos Estados Unidos a quatro milhas [6,4 km] da ilha de Kharg. O petroleiro foi atingido por um projétil lançado pelas forças americanas na área de fundeio da ilha de Kharg", afirmou a agência de notícias Tasnim.\nAnteriormente, a mídia iraniana já havia noticiado explosões ouvidas a partir dessa ilha, situada no Golfo e de onde se exporta a maior parte do petróleo do país, e na cidade portuária de Jask, perto do estratégico estreito de Hormuz.\nO Comando Central das Forças Armadas americanas, por sua vez, afirmou que cinco navios petroleiros do Irã foram destruídos no ataque desta terça, após a Guarda Revolucionária atacar um navio americano com mísseis balísticos por duas vezes nos últimos dias. O comunicado militar afirma que o navio americano "evadiu com sucesso" os ataques e que ninguém ficou ferido.