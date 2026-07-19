Os Estados Unidos lançaram novos ataques aéreos contra o Irã na noite deste sábado (18), segundo o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom). A ofensiva acontece após o anúncio de que dois militares americanos foram mortos e um está desaparecido na Jordânia após um ataque iraniano realizado na sexta-feira (17).\nEsses ataques têm como objetivo reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no estreito de Hormuz e punir rapidamente as forças da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada", disse o Centcom em comunicado publicado no X.\nSegundo a agência iraniana de notícias Mehr, os bombardeios atingiram Sirik, região no sul do país situada em frente ao estreito de Hormuz, e não deixaram vítimas nem provocaram danos à infraestrutura. A agência oficial Irna relatou um "ataque militar inimigo americano" próximo à cidade de Hajiabad, também no sul do Irã.