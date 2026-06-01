Os Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira (1°) que bombardearam instalações de drones em dois pontos diferentes do Irã neste fim de semana.\nAtaques "calculados e deliberados" aconteceram no fim de semana em forma de "autodefesa", segundo o Comando Central dos EUA. Em nota divulgada na madrugada de hoje, o órgão informou que os ataques aconteceram em Goruk e na ilha de Qeshm.\nAção foi resposta ao abatimento de um drone MQ-1 que operava sobre águas internacionais, segundo os EUA. O país não detalhou onde o drone foi abatido, mas, no fim de semana, o Irã informou que lançou um ataque próprio e o Kuwait disse que recebeu "fogo inimigo".\nUma estação de controle de drones e dois drones teriam sido os alvos do ataque americano. O órgão informou que nenhum militar ficou ferido e citou o cessar-fogo que segue em curso entre os dois países em seu comunicado. "Continuaremos protegendo os ativos e interesses dos EUA em resposta à agressão iraniana injustificada durante o cessar-fogo em curso", afirmou o comunicado.