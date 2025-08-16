O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado (16) a suspensão de todos os vistos de visitante para indivíduos da Faixa de Gaza enquanto conduz "uma revisão completa do processo e dos procedimentos usados para emitir um pequeno número de vistos temporários médico-humanitários nos últimos dias".\nA decisão faz eco a suspensão semelhante feita por parte da França, que pausou um programa de acolhimento de palestinos que fogem da guerra entre Israel e o Hamas. A ação francesa permanecerá em vigor enquanto as autoridades investigam uma estudante palestina de 25 anos que foi acusada de fazer comentários antissemitas online —ela tinha uma bolsa de estudos na cidade de Lille, no norte do país.\nAinda não está certo por quanto tempo a suspensão americana deve permanecer.\nEm paralelo à decisão de Donald Trump, ainda neste sábado, a Defesa Civil da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, informou a morte de outros 22 palestinos, incluindo crianças, na mais recente ofensiva israelense à Cidade de Gaza.