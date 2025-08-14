O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira (13) que o país revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro.\nAlém da revogação, os EUA ainda vão impor restrições de vistos a funcionários do governo brasileiro. Em comunicado à imprensa, Rubio divulgou que a medida também é válida a ex-funcionários da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e seus familiares por "cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos". A iniciativa do governo brasileiro leva médicos a regiões carentes ou com pouco acesso aos profissionais.\nChupeta para adultos, nova tendência na China e nos EUA, não resolve ansiedade e pode indicar infantilização\nEuropa tenta convencer Trump a não abandonar a Ucrânia\nSem provas, os EUA dizem que os ex-funcionários da OPAS estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado.