O estado do Oregon entrou neste domingo (28) com uma ação judicial contra o governo de Donald Trump depois que o presidente americano autorizou o envio de tropas federais à cidade de Portland, noroeste dos EUA, para conter manifestações contra a atuação do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos.\nO processo argumenta que Trump não tem autoridade para federalizar a Guarda Nacional. "As comunidades do Oregon estão estáveis, e nossas autoridades locais foram claras: temos a capacidade de gerenciar a segurança pública sem interferência federal", disse neste domingo o procurador-geral do estado, Dan Rayfield.\nA medida se inspira em processo movido por outro estado americano. A Califórnia entrou com uma ação semelhante em junho, depois que o governo enviou tropas para Los Angeles, informa reportagem da CBS News.