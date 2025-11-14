O nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é citado em emails do caso Epstein divulgados na quarta-feira (12) por parlamentares republicanos dos Estados Unidos. Na menção, o financista acusado de tráfico sexual nos Estados Unidos afirma ter recebido uma ligação do escritor americano Noam Chomsky com o petista na linha, direto da prisão.\nChomsky visitou Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba em setembro de 2018, de quando datam as mensagens de Epstein.\nNos arquivos, as mensagens ainda fazem menção ao que pode ser a eleição brasileira. Após relatar a ligação, o interlocutor do financista na troca de emails, cuja identidade não é revelada nos arquivos, escreve: "Diga a ele que meu garoto vai vencer a eleição no primeiro turno".\nLogo em seguida, Epstein ainda cita "uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a militância da organização", que teria sido emitida naquele dia.