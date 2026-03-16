Uma possível designação das facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas por Donald Trump teria consequências econômicas, criaria atritos nas relações com os Estados Unidos e, em última instância, deixaria o Brasil exposto a ações militares americanas.\nNo último dia 8, o portal UOL revelou que o governo Trump deve classificar essas fações como organizações terroristas --as Foreign Terrorist Organizations, conforme a legislação americana as define--, em um movimento que gerou forte preocupação no governo Lula.\nEsse é um ato administrativo do governo dos EUA e não requer autorização judicial, o que dá ampla discricionariedade de atuação para a administração republicana. É possível que essa norma seja aplicada de forma extraterritorial e que a jurisdição alcance áreas fora do território americano.