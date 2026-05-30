Os limites éticos da inteligência artificial e os impactos dos avanços tecnológicos sobre os mais vulneráveis, o trabalho, as guerras, a desinformação e a dependência digital são questões abordadas pelo papa Leão XIV em sua primeira encíclica. Nela, ele alerta para novas formas de escravidão e para um novo tipo de colonialismo, no qual as grandes empresas de tecnologia concentram o poder.\n“A guerra visível é acompanhada por formas híbridas: ataques cibernéticos, manipulação da informação, campanhas de influência, automatização de decisões estratégicas”, afirma Leão XIV.\n“A preocupação principal do papa está no fato de que a lógica tecnológica pode transformar pessoas em dados, classificações e padrões estatísticos, reduzindo a complexidade da dignidade humana”, comenta o doutor Clóvis Ecco, professor no doutorado em ciências da religião, vice coordenador e professor no doutorado no Programa de Letras da PUC Goiás .