Em encontro ocorrido com Xi Jinping nesta terça-feira (2) em Pequim, o presidente da Rússia Vladimir Putin afirmou que as relações entre o país e a China chegaram a nível "sem precedentes" na história.\nO presidente da Rússia está em viagem à China para participar de eventos. Neste final de semana, fez parte das reuniões da Organização para Cooperação de Xangai, e na quarta-feira (3) participará das celebrações dos 80 anos da vitória chinesa na chamada Guerra de Resistência, contra o Japão, e na Guerra Mundial Antifascista, como Pequim chama a Segunda Guerra Mundial.\nA visita é vista como uma devolutiva da viagem que Xi realizou em maio deste ano para desfile militar que ocorreu em Moscou de comemoração do Dia da Vitória, que marca a derrocada dos nazistas contra a União Soviética. Na ocasião, o presidente Lula e a primeira-dama Janja também estavam presentes.