O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou postos de combustíveis a reduzir o preço da gasolina para US$ 2,50 por galão e ameaçou quem não atender ao pedido.\nTrump cobrou redução imediata no preço da gasolina. "Os varejistas de gasolina precisam baixar seus preços imediatamente. Eles estão altos demais, considerando que o petróleo está em US$ 68 o barril e em trajetória de queda. Façam o que sabem ser o certo: baixem os preços para o povo americano", escreveu o presidente nas redes sociais.\n"Não haverá cobrança abusiva, o que é totalmente ilegal. Se os varejistas não fizerem isso, enfrentarão grandes problemas! O objetivo deve ser algo em torno de US$ 2,50 o galão, e a Califórnia deveria parar de cobrar impostos tão pesados", disse Donald Trump nas redes sociais.\nPreço do petróleo caiu após trégua entre EUA e Irã. O barril recuou para cerca de US$ 68 (cerca de R$ 352, na cotação atual) depois que diminuíram os temores de uma interrupção no fornecimento da commodity durante o conflito entre os dois países. Com menor risco de impacto na oferta global, o mercado reduziu os preços.