Nunca antes na história o FBI esteve tão instrumentalizado pelo governo quanto agora, afirmam críticos da gestão de Donald Trump. A guinada radical nas diretrizes da polícia federal dos Estados Unidos ocorre sob o comando de Kash Patel, 45, apoiador ferrenho do presidente americano e que assumiu o cargo de diretor em fevereiro justamente com a promessa de combater o uso político do órgão.\nEnvolto em polêmicas, contudo, Patel já balança no posto, de acordo com a imprensa americana. Não são poucas as controvérsias nos últimos meses relacionadas à agência, cuja tradição de autonomia tem sido colocada em xeque. O diretor é acusado de promover expurgos a mando de Trump. Também tem sido alvo de duras críticas por ter cometido um erro após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk e por seu posicionamento no caso do financista Jeffrey Epstein, dois temas caros à base trumpista.