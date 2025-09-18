Cinquenta e oito pessoas foram detidas na manhã desta quinta-feira (18) na França, nas primeiras horas de uma greve geral convocada em protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron.\nO ministro do Interior, Bruno Retailleau, responsável pela segurança pública, afirmou que o policiamento preventivo impediu bloqueios de estradas, escolas e pátios de ônibus.\nAs maiores manifestações, porém, devem ocorrer à tarde em Paris e outras grandes cidades francesas. Um novo balanço estava previsto para 19h (14h de Brasília).\nForam mobilizados 80 mil policiais e "gendarmes", polícia militar francesa. "Onde houver depredação, seremos intratáveis, implacáveis", disse o ministro Retailleau, que advertiu para o risco da ação de "black blocs", grupos de vândalos que se vestem de preto.\nSegundo o Ministério dos Transportes, estavam circulando 90% dos TGVs, os trens de alta velocidade. A paralisação era maior no metrô de Paris, onde apenas 3 das 16 linhas estavam funcionando normalmente. As três operam automaticamente, sem condutor.