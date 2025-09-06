SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança da rua do Manifesto, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, mostram o momento em que o professor Mario Eugênio Longato, 66, foi alvo de tiros. Ele voltava do trabalho quando foi atingido e morreu no hospital São Camilo.As imagens mostram o momento em que uma moto com duas pessoas estaciona na rua. Um dos ocupantes desce e se posiciona no meio da via, onde tenta abordar um carro. O veículo dá marcha à ré e consegue escapar da investida. Poucos minutos depois, às 22h58, um dos suspeitos se posiciona no meio da via com arma em punho e aborda o carro do professor. Os suspeitos atiram no veículo, que segue desgovernado pela via. Os dois criminosos retornam para a moto e fogem.Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares encontraram Longato ferido. O carro dele estava batido contra um poste. O caso foi registrado como homicídio no 16° DP (Vila Clementino).Longato era professor e coordenador do curso de Segurança da Informação da Fatec São Caetano do Sul. Ele foi velado nesta sábado, em uma cerimônia repleta de alunos. No local, a viúva Daniela Flores Longato afirmou, em entrevista a jornalistas, que o professor "era puro amor, fazia tudo por todos, levava todo esse amor para a sala de aula e em tudo que ele fazia".A instituição de ensino que ele trabalha emitiu uma nota sobre o falecimento e tratou o caso como roubo, o que ainda não foi confirmado pela polícia."O Prof. Longato foi vítima de assalto na noite de ontem, quando retornava de mais um dia de trabalho. Ao longo de sua jornada na Fatec São Caetano do Sul, o Prof. Longato foi exemplo de educador altamente comprometido com o aprendizado e com o progresso de seus alunos, orientando-os não apenas sobre os assuntos relativos às suas aulas, como em outros aspectos da vida profissional".O docente também trabalhava na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde dava aulas nas escolas Politécnica e de Tecnologias."Com dedicação e excelência, o professor Longato contribuiu por mais de 27 anos para a formação de diversas gerações de profissionais, atuando especialmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Engenharia. Sua trajetória na instituição deixa um legado de conhecimento, compromisso acadêmico e respeito entre colegas e alunos". O estabelecimento municipal se solidarizou com familiares, amigos e toda a comunidade universitária.