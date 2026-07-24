Cortes promovidos pelo governo Donald Trump no maior programa americano de combate ao HIV fecharam cerca de 1.700 pontos de atendimento em 46 países e deixaram 77 mil crianças soropositivas fora da rede de tratamento apoiada pelo projeto em apenas um ano, uma queda de 14,2%.\nOs números estão em dois estudos que serão apresentados na Conferência Internacional de Aids, que começa domingo (26) no Rio de Janeiro e reúne 7.000 participantes nesta que é a primeira edição do evento na América do Sul. Os resultados foram divulgados na terça (21) em entrevista coletiva sobre os destaques científicos da conferência.\nOrganizada pela IAS (Sociedade Internacional de Aids), que reúne mais de 11 mil profissionais de HIV no mundo, a conferência chega em um momento crítico para a resposta global à doença, em meio a uma crise de financiamento sem precedentes e cortes profundos em programas de prevenção e tratamento.