Antes escondida da publicidade oficial do governo de Vladimir Putin, a ajuda militar dada pela Coreia do Norte na Guerra da Ucrânia agora é objeto de celebração em Moscou. Seções em museus, exposição de arte e até um novo monumento fazem a elegia à ditadura da Kim Jong-un na capital russa.\nO pacto de defesa mútua entre os dois países foi assinado em 19 de junho de 2024, mas apenas dez meses e dez dias depois o presidente russo fez o agradecimento formal pelo envio de tropas para a reconquista da região meridional de Kursk, que teve um pedaço ocupado por Kiev por oito meses a partir de agosto do ano passado.\nDe lá para cá, a Coreia do Norte saiu das sombras, ao menos aos olhos moscovitas. No Museu Central das Forças Armadas, o mais antigo do gênero na cidade, Pyongyang já ganhou uma pequena vitrine na exposição referente ao que o Kremlin eufemisticamente chama de Operação Militar Especial.