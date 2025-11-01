A COP30, a conferência sobre mudança climática da ONU (Organização das Nações Unidas), tem 191 países credenciados para participar, entre eles a Argentina, o que cria a expectativa de que o país envie algum representante para o evento que começa no próximo dia 10, em Belém.\nA informação é da CEO da COP, Ana Toni, em entrevista à Folha de S.Paulo. "A Argentina está entre os países credenciados, então devem vir", afirmou.\nO credenciamento não garante a participação do país, mas indica a intenção de participar das negociações. A lista de países com reservas de acomodação garantidas tem 149 nações, segundo dados da organização do evento até esta quinta (30).\nTrump não descarta explodir ogiva nuclear em teste\nCashback da reforma tributária pode elevar em até 12% a renda das famílias mais pobres, diz FGV