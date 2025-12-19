O conselho diretor do Kennedy Center, famoso centro cultural e teatro em Washington, decidiu renomear a instituição para Trump-Kennedy Center em votação unânime, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (18). Os membros do órgão que controla o centro cultural foram escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em fevereiro.\nA instituição cultural, considerada a mais importante dos EUA e sede da Orquestra Sinfônica Nacional do país e da Ópera Nacional de Washington, vem sofrendo intervenção cada vez maior de Trump desde que o republicano voltou ao poder.\nDias depois de tomar posse, Trump demitiu os membros do conselho diretor e indicou novos, incluindo a secretária de Justiça, Pam Bondi, a jornalista da Fox News Laura Ingraham, esposa do vice-presidente J. D. Vance, Usha, e Elaine Chao, ex-secretária de Tranportes casada com o importante senador republicano Mitch McConnell. O conselho, então, tornou Trump presidente do Kennedy Center.