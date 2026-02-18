O Congresso do Peru aprovou nesta terça-feira (17) uma moção para destituir o presidente interino José Jerí. Ele era o oitavo presidente em dez anos e era alvo de duas investigações de suposto tráfico de influência.\nO novo presidente vai ser escolhido nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília).\nEle assumiu a Presidência em 10 de outubro passado, substituindo Dina Boluarte, que foi destituída por incapacidade para continuar no cargo.\nA decisão ocorre em um momento delicado para o país, com eleições gerais marcadas para 12 de abril.\nDino manda suspender penduricalhos não previstos em lei nos três Poderes e dá 60 dias para revisão\nCasal goiano que viaja de moto pela América do Sul sonha em ir até o Alasca\nApós festa por queda de Maduro, apreensão sobre futuro toma conta da fronteira Colômbia-Venezuela