A pressão pública e o uso da máquina do governo asseguraram ao presidente Donald Trump o que os seus aliados consideraram vitórias políticas nas últimas semanas, mas ainda não suficientes para alçar o republicano ao favoritismo em uma de suas obsessões: ganhar o Nobel da Paz.\nNos últimos dias, o presidente americano intensificou os esforços para acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele promoveu um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, recebido com pompa no Alasca, em 15 de agosto.\nDepois, recebeu o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, na Casa Branca, junto de líderes europeus, também como parte do esforço por um cessar-fogo. O desfecho do conflito, porém, continua nebuloso.\nO aumento da pressão por uma trégua no pior conflito em território europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) coincide com a aproximação da data em que serão anunciados os novos vencedores do Nobel da Paz, em 10 de outubro.