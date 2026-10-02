A norte-americana Christa Pike, 50, continuava respirando e roncando após receber duas doses de pentobarbital em uma tentativa de execução por injeção letal nesta quarta-feira (30), no Tennessee, nos Estados Unidos.\nCondenada à morte pelo assassinato de uma jovem em 1995, ela foi levada a uma unidade médica externa após o procedimento frustrado.\nAinda não se sabe por que a substância não provocou a morte de Pike. O episódio levou o governador do estado, Bill Lee, a suspender as execuções previstas para o restante do ano e determinar uma revisão dos procedimentos.\nCOMO A SUBSTÂNCIA LETAL AGE NO ORGANISMO\nO pentobarbital pertence à classe dos barbitúricos, medicamentos que durante décadas foram usados para induzir o sono, controlar convulsões e produzir sedação e anestesia.\nA substância age no sistema nervoso central, reduzindo a atividade dos neurônios. Em doses elevadas, pode atingir as regiões do cérebro que controlam a respiração, fazendo com que ela fique lenta e superficial até ser interrompida.