O comitê norueguês do Nobel anunciou nesta sexta-feira (10) que a líder opositora da ditadura de Nicolás Maduro, María Corina Machado, 58, venceu o Nobel da Paz de 2025 por sua atuação pela democracia na Venezuela.\nA láurea foi concedida pelo seu "trabalho incansável promovendo os direitos democráticos para o povo da Venezuela e pelo seu esforço em alcançar uma justa e pacífica transição da ditadura para a democracia", de acordo com o anúncio.\n"Estou em choque!", disse Machado ao candidato da oposição venezuelana à Presidência em 2024, Edmundo González Urrutia, em um vídeo compartilhado com a agência de notícias AFP. "Estamos em choque de alegria", responde o diplomata, que se exilou há quase um ano após substituir Machado, proibida de concorrer pelo regime. "O que é isso? Não acredito", insiste a líder, que está escondida na Venezuela.