O Comitê de Supervisão e Reforma do Governo da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, liderado por republicanos, divulgou nesta terça-feira (2) mais de 33 mil páginas de arquivos relacionados ao financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais e morto em 2019, enquanto a liderança do partido buscava encerrar uma iniciativa bipartidária de dois parlamentares para forçar uma votação sobre o assunto na Casa.\nO caso de Epstein, que cometeu suicídio na prisão, tem causado dor de cabeça ao presidente Donald Trump depois que muitos de seus apoiadores abraçaram uma série de teorias da conspiração em torno do financista e suas relações com políticos e celebridades. O presidente foi amigo de Epstein por 15 anos.\nUma pesquisa Reuters/Ipsos de julho registrou que a maioria dos americanos e dos republicanos acredita que o governo está escondendo detalhes sobre o caso.