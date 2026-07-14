Com a atenção global mais uma vez voltada ao Oriente Médio, a Ucrânia ampliou sua guerra assimétrica contra a infraestrutura do rival e levou os combates para o mar, algo que não ocorria havia bastante tempo.\nEm nove dias deste mês, 116 navios graneleiros e petroleiros associados direta ou indiretamente ao rival foram alvejados no mar de Azov, uma subdivisão do mar Negro cujas costas são todas controladas por Moscou.\nSó nesta madrugada de terça (14), o comando da força de drones ucraniana disse ter atingido 11 embarcações. Não há relatos de mortos ou de perda completa dos navios, mas o impacto começou a ser registrado no fim de semana.\nBrasil vai assinar acordo para criar mercado aéreo único na América do Sul\nLula diz a Delcy que Brasil manterá apoio a Venezuela após terremotos\nExportadores de grãos do sul russo relataram a agências de notícias que o trânsito na região está restrito, o que afeta a chegada de insumos também. Nesta terça, o Ministério da Agricultura russo confirmou o problema e disse que está desviando a produção para outras regiões.